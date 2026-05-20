16-летний дроп забрал у двух пенсионерок из Петербурга почти 1,5 млн рублей

В Выборгском районе полиция задержала подростка, который работал курьером у телефонных мошенников. Жертвами 16-летнего парня стали две пожилые женщины. Общий ущерб превысил 1,3 млн рублей.

17 мая в полицию пришла 89-летняя жительница Большого Сампсониевского проспекта. Она рассказала, что за пару дней до этого ей позвонили неизвестные. Под предлогом сохранности денег они уговорили ее передать курьеру 700 тысяч рублей. Потерпевшая отдала накопления и только потом поняла, что ее обманули. По факту возбудили уголовное дело.

На следующий день в полицию обратилась еще одна жертва - 87-летняя женщина с проспекта Энгельса рассталась с 669 тысячами рублей. Схема была той же самой: звонок от мошенников и визит курьера за деньгами. Ущерб по второму эпизоду также внесли в материалы дела.

Уже 19 на улице Есенина оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток. Он забирал деньги у обманутых пенсионерок и переводил их организаторам. Мера принуждения для несовершеннолетнего - обязательство о явке.