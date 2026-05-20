Настасья Самбурская подала в суд на блогера из дуэта Nemagia

Звезда сериала «Универ» подала в суд против блогера из Кузбасса. Как выяснило здание VSE42.Ru. Справедливости в суде ищет Анастасия Терехова, более известная как Настасья Самбурская.

- Ответчиком же выступил известный уроженец Кемерова – блогер Алексей Псковитин из дуэта Nemagia, - сообщает издание со ссылкой на карточку судебного дела.

Иск был подал для защиты чести, достоинства и деловой репутации. 19 мая суд вынес решение. Как уточнили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, причиной иска стало видео, в котором есть информация, порочащая актрису. Блогер должен заплатить Самбурской 3 млн рублей.

Отмечается, что коллектив Nemagia, который прославился тем, что высмеивал звезд шоу-бизнеса и рунета распался в 2019 году. В 2023 году YouTube заблокировал все каналы проекта. Алексей Псковитин продолжает вести блог.