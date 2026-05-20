Закон о бесплатных профессиях для не сдавших ОГЭ прошел второе чтение

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли во втором чтении законопроект, который даст шанс девятиклассникам, завалившим ОГЭ. Они смогут бесплатно получить рабочую специальность. Это позволит не только помочь подросткам, но и обеспечить город квалифицированными кадрами.

Согласно документу, правительство Петербурга получит право выделять деньги на профессиональную подготовку для тех, кто не сдал государственную итоговую аттестацию или получил неудовлетворительные оценки. Такие дети смогут пройти обучение по профессиям рабочих или должностям служащих.

- Такой «второй шанс» снизит риски маргинализации молодежи. Простыми словами - поможет ребятам не оказаться на обочине жизни, а получить специальность и работу, - подчеркивают авторы законопроекта.

Депутаты объяснили, зачем это нужно. Сейчас бывает так: девятиклассник не сдал экзамен. До пересдачи он теряет почти целый год. Это время можно было бы использовать с пользой - например, для получения рабочей квалификации.

Новый закон решает эту проблему. Подросток сможет пройти профессиональное обучение, а потом сдать квалификационный экзамен. Параллельно он будет осваивать школьную программу и готовиться к пересдаче ОГЭ. В итоге выпускник получит два документа: школьный аттестат и свидетельство о профессии.