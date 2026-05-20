Полицейские из Петербурга пресекли работу организованной группы. Пятеро человек подозреваются в незаконной торговле запрещенными веществами. Они обслуживали один из интернет-магазинов по продаже наркотиков.
- У каждого была своя роль. Приезжая из Комсомольска-на-Амуре отвечала за склад в квартире на Пискаревском проспекте. 19-летняя девушка из Мурманска фасовала криминальный товар. Трое мужчин работали закладчиками - они прятали дозы по городу, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские при поддержке Росгвардии провели обыски по местам жительства подозреваемых. В квартирах нашли 5,4 килограмма наркотических средств, часть из них уже была расфасована для бесконтактной продажи. Также изъяли электронные весы, упаковочный материал, телефоны и другие улики.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Все пятеро фигурантов находятся под стражей.