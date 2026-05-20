Психолог Крупин объяснил веру в инопланетян попыткой уйти от проблем

Психолог объяснил веру в инопланетян.

Психолог объяснил веру людей в инопланетян, а так же теории заговора и различную конспирологию. Как заявил психиатр и психолог Владимир Крупин изданию «Абзац», верую в теории заговора можно сравнить с уверенностью в существовании внеземного разума. Такие убеждения могут базироваться на желании людей снять с себя ответственность за собственную жизнь.

- В случае с инопланетянами, конечно, речи об ответственности не идет. Но, мне кажется, людям просто прикольно в них верить: это уводит от реальных проблем. Условно: если можно подумать о каких-то внеземных цивилизациях, то не обязательно думать о своих лишних 10 килограммах, – сказал Владимир Крупин.

Кстати, еще одна возможная причина верны в зеленых человечков, по мнению психолога – это страх одиночества. Причем, он может быть сопоставим по силе с серьезными фобиями.

- Для психики человека оказаться в изоляции – все равно что погибнуть, - отметил эксперт.