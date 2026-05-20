Эксперты рассказали, как защититься от укуса гадюки в лесах Петербурга

В Петербурге и Ленобласти можно встретить два вида змей: ядовитую гадюку и безобидного ужа. Месяц назад они проснулись после зимней спячки и сейчас у них брачный сезон. О том, как не пострадать при встрече со змеей, Piter.TV рассказали биолог Павел Глазков и заведующий отделением токсикологической реанимации института скорой помощи имени Джанелидзе Олег Кузнецов.

Укус гадюки не смертелен. Летальные исходы случаются лишь в одном случае из 10 тысяч. Но для людей с аллергией он может быть опасен. Проблема не во времени, а в скорости развития симптомов. У большинства все ограничивается местной реакцией, но иногда яд действует на весь организм, и происходит это быстро.

Биолог Павел Глазков предупреждает: наибольшую угрозу гадюка представляет для маленьких детей. У них небольшая масса тела, поэтому даже микрограммы яда для них опаснее. При укусе не надо пытаться ударить змею или мстить ей. Первые 40 секунд нужно высосать яд из ранки. Затем принять антигистаминное средство и много пить. После этого срочно обратиться к врачам.

- Жгут накладывать нельзя - отек нарастает быстро. Ранку надо обработать антисептиком. В поход в лес лучше брать с собой бинт, салфетки, антисептик и антигистаминные препараты, - добавляет врач Олег Кузнецов.

А вот безобидный уж, как ни странно, тоже может доставить неприятности. Если взять его в руки, он, скорее всего, испражнится. Биолог предупреждает: ладони потом придется отмывать сутками, а одежду, возможно, выбросить. К тому же у ужа грязные зубы, так что через укус можно заразиться.

Для прогулок по лесу биолог советует надевать высокие сапоги и брать с собой палку, чтобы проверять траву. Змеи отлично чувствуют вибрацию. Перед выходом можно громко потопать или попрыгать - рептилии почувствуют приближение человека и уползут сами.