Машину повело в сторону, она влетела в толпу, после чего врезалась в столб и заглохла.

Камера видеонаблюдения засняла момент аварии у станции метро «Академическая». Видеозапись опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На кадрах видно, как кучка людей стоит на тротуаре, а потом вдруг бросается в рассыпную. В этот момент появляется машина и врезается в столб. Два человека не успели вовремя среагировать – от удара они рухнули на асфальт.

Легковушка влетела в толпу в Петербурге Видео: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Днем 20 мая на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Науки произошло ДТП. Легковой автомобиль по неустановленной причине съехал с дороги и врезался в людей, которые стояли на остановке. Машину повело в сторону, она влетела в толпу, после чего врезалась в столб и заглохла.

- В результате происшествия пострадал как минимум один пешеход. Его увезли в больницу, - заявили в полиции. Насколько серьезные травмы получил человек, пока не уточняется.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.