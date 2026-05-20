Маткапитал в Петербурге позволят тратить на лечение детей в частных клиниках

В Петербурге уже разрешили направлять средства маткапитала на ДМС для ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, который позволит родителям тратить региональный материнский капитал на частных врачей для детей. Речь идет не только о терапевтах, но и об узкопрофильных специалистах.

- Инициаторами проекта выступили сами родители, - рассказал депутат Денис Четырбок.

Несколько лет назад в Петербурге уже разрешили направлять средства маткапитала на ДМС для ребенка. Мера оказалась востребованной, но семьи попросили ее расширить. Проблема в том, что многие узкие специалисты, к которым родители хотят попасть, работают не в клиниках, а как индивидуальные предприниматели.

Новый законопроект закрывает эту брешь. Если его окончательно примут, семьи смогут выбирать любых врачей, которым доверяют, независимо от их статуса.