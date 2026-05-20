Борщевик выкосили в Полежаевском парке в Петербурге

Уборка борщевика прошла в Полежаевском парке 20 мая. Фото: Мойка78

Полежаевский парк в Петербурге освободили от борщевика. Опасное растение выкосили утром 20 мая. На мероприятие пригласили журналистов, чтобы рассказать о прогрессе борьбы с сорняком в Северной столице.

- На схватку с борщевиком в Полежаевском парке отправили сотрудников садово-паркового предприятия «Красносельское». Рабочие косили, выкапывали и выдергивали сорняк, а также раскладывали части растения по пакетам, - передает Moika78.ru с места событий.

По словам Комитета по благоустройству Петербурга, в бюджете конкретно этого предприятия не заложена отдельная сумма на уничтожение борщевика.

- Каждая организация на свое усмотрение выделяет деньги на данный вид работ, - уточнил пресс-секретарь комблага Сергей Касаткин. – Что касается Полежаевского парка, то это место самое зараженное борщевиком. Сюда много лет назад завезли семена сорняка вместе с землей, когда благоустраивали территорию. Способствует заражению и река Дудергофка, которая несет смена борщевика из Ленобласти.

По информации комитета, чаще всего на очаги сорняка жалуются в Колпинском, Красносельском, Красногвардейском и Невском районах. А вот в Курортном районе борщевик не смог обжиться, там много лесов, а растению, наоборот, нравятся открытые пространства.