В Колпино построят новую школу. Фото: https://max.ru/id7830000994_gos

Школу с бассейном и кабинетом домоводства построят на Севастьянова в Колпино. Здание рассчитано на 1375 учеников. Сам же проект уже получил одобрение комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга. В здании школы расположится бассейн, актовый зал на 650 мест, библиотека, а также мастерские для обработки металла и дерева. Кроме того, в школе оборудуют кабинеты домоводства и музыки, а также комнаты для труда и моделирования.

- Внешнюю отделку здания выполнят с использованием тонкослойной минеральной штукатурки и последующей окраски. Цоколь облицуют плитами из керамического гранита, - уточнили в пресс-службе КГА.

На прилегающей территории школы разместят футбольное поле, зоны для волейбола и баскетбола, беговую дорожку, а также места для отдыха и активных игр.

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