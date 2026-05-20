Авто студента, не пропустившего скорую в Петербурге, отправили на штрафстоянку

Полиция нашла водителя, не пропустившего скорую помощь на Индустриальном проспекте. Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полиция составила административный протокол на горе-водителя, который не пропустил скорую на Индустриальном проспекте в Петербурге. Напомним, ранее в соцсетях разлетелось видео, снятое медиками, как иномарка Belgee не пропускала их и прижималась к обочине. Издевка продлилась несколько минут. Как пишет Moika78.ru, в итоге владельца автомобиля вычислили, он извинился на камеру и заявил, что не понял маневры скорой.

- Скорая включила сирены и проблесковые маячки. Я посмотрел в зеркало заднего вида, начал перестраиваться и произошло недопонимание с водителем скорой. Приношу свои глубочайшие извинения, впредь такое не повторится, - заверил нарушитель.

Оказалось, что водителю иномарки 22 года, он учится на первом курсе одного из городских университетов. Сам он – гражданин одной из соседних дружественных стран. В отношении молодого человека составили административку за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту. Кроме того, его машину увезли на штрафстоянку.