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НовостиОбщество20 мая 2026 14:43

Суд Петербурга оштрафовал сотрудников медиахолдинга за аферу с билетами на ПМЭФ

Каждый из них получил штрафа 400 тысяч рублей
Маргарита СУРИНА
Всех троих фигурантов по делу оштрафовали.

Всех троих фигурантов по делу оштрафовали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пушкинский райсуд Петербурга вынес решение по делу о незаконной продаже билетов на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году. Троих участников мошеннической схемы признали виновными. Каждый из них получил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

- Фигуранты разработали схему обмана сотрудников юридического лица. Они предложили им аккредитацию на форум за 300 тысяч рублей, хотя официальная стоимость билетов была значительно выше, - рассказали в пресс-службе судов.

Аферисты планировали выдать трех сотрудников компании за журналистов издания Sminews, чтобы получить для них бесплатные пропуска через «Росконгресс». Всего от клиентов, желающих посетить форум, они получили 900 тысяч рублей, которые оставили себе.

Свою вину они полностью признали и добровольно возместили ущерб. Суд, учитывая эти обстоятельства, назначил наказание в виде денежного штрафа.