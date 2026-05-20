Пьяная петербурженка оторвала госномер иномарки на глазах у росгвардейцев

Петербурженка оторвала госномер у иномарки на проспект Культуры. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Мгновенная карма настигла петербурженку, которая напилась и буянила под окнами одного из жилых домов на проспекте Культуры в Калининском районе. Она оторвала госномер у иномарки прямо на глазах у росгвардейцев, но скрыться с места происшествия не успела.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу, все произошло ночью 20 мая. Местные жители пожаловались на шум. Оказалось, что возле парковки суетится неизвестная женщина. Особенно ей не понравился «Фольксваген». Она повредила у иномарки передний и задний бамперы. Доломать автомобиль не дали росгвардейцы.

- Злоумышленница оторвала один из госномеров. Чем ей так приглянулась чужая собственность, хулиганка не рассказала. Ее задержали и отвезли в местный отдел полиции. Полицейские установят сумму ущерба, - передает Moika78.ru.