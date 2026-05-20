Петербург проведет 13 мероприятий в перекрестные Годы российско-китайского сотрудничества

Петербург продолжает развивать сотрудничество с Китаем. Фото: gov.spb.ru

В рамках программы перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества Петербург организует ряд значимых мероприятий. Всего запланировали 103 мероприятия, из них 13 предложены городом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность роли города в развитии диалога между Россией и Китаем.

- В Санкт-Петербурге обучается более 12 тысяч китайских студентов, и город стремится к обмену передовыми практиками с китайскими образовательными учреждениями, - рассказал Беглов.

Одним из ключевых проектов является открытие Совместного института Харбинского политехнического университета и СПбГУ в Харбине в 2026 году. Также запланированы форумы ректоров университетов России и Китая в Пекине в 2026 году и в России в 2027 году, организованные петербургским экономическим университетом совместно с университетом международного бизнеса и экономики Пекина.

В программу включен форум ведущих экономистов России и Китая, который пройдёт в ноябре 2026 года поочерёдно в Петербурге и Пекине. В Пекине в 2026 году планируется создание Пекинского образовательного центра СПбГУ.

Кроме этого, состоится научно-образовательный форум «Якорное сотрудничество Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Чжэцзянского университета». Также будет подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между СПбГУ, Мариинским театром и Шанхайской театральной академией.