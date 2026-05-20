Валуев со скепсисом отнесся к снятию бана сборных РФ по футболу и хоккею

Николай Валуев не верит, что отечественные сборные совсем скоро вернутся к международным соревнованиям. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Николай Валуев не верит, что российские сборные по хоккею и футболу в ближайшее время вернутся на международные соревнования. В разговоре с Общественной Службой Новостей легендарный боксер и депутат Госдумы со скепсисом отнесся к слухам о возможном снятии бана с отечественных команд. Они появились на фоне допуска российских атлетов к турнирам под эгидой Международной федерации гимнастики. Несмотря на это, Валуев уверен, что до масштабной оттепели еще далеко.

- Парламентарий выразил мнение, что наших футболистов и хоккеистов на мировой арене не ждут, - пишет издание. – Некоторые федерации продолжают придерживаться жесткой позиции. Запрет на участие российских спортсменов сохраняется в футболе, хоккее, биатлоне, легкой атлетике и фигурном катании. В некоторых дисциплинах россияне могут выступать лишь в нейтральном статусе.

Ранее Светлана Журова выразила надежду, что другие международные федерации последуют примерам своих коллег и как можно скорее допустят спортсменов из России к официальным турнирам.