Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 15:27

Площадь на Петроградской стороне назвали в честь «Зенита»

Новая площадь будет располагаться рядом со стадионом «Газпром Арена»
Маргарита СУРИНА
Инициативу поддержила городская Топонимическая комиссия.

Инициативу поддержила городская Топонимическая комиссия.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Площадь на Петроградской стороне назвали в честь «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил решение о переименовании безымянной территории между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями в площадь Зенита. Это решение было утверждено постановлением городского правительства.

- Новая площадь будет располагаться рядом со стадионом «Газпром Арена». Переименование связано с 100-летием футбольного клуба «Зенит», которое будет отмечаться в 2025 году, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Инициатива была поддержана городской Топонимической комиссией 27 ноября 2025 года.

Ранее мы уже рассказывали о том, что площадь на Крестовском острове получит новое название в честь 100-летия любимого многими петербуржцами футбольного клуба «Зенит».