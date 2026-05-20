Финансовый аналитик Пырьева: Дешевому доллару нельзя верить

Финансовый аналитик Пырьева посоветовала хранить деньги в рублях, а не в долларах, несмотря на привлекательный курс. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Курс доллара к рублю становится все привлекательнее: на 20 мая, за 1 «бакс» просят 71,29 рубля. В связи с этим россияне активно интересуются, имеет ли смысл переводить свои накопления в американскую валюту. В интервью URA.RU финансовый аналитик Наталия Пырьева выразила мнение, что дешевому доллару лучше не верить, а копить деньги эффективнее всего в рубле, который более стабилен в стране.

- По оценкам экспертом, в мае-июне у рубля еще будут шансы удержать текущие позиции к доллару. Все из-за высоких цен на нефть, - цитируют в информагентстве Наталию Пырьеву. – Однако вряд ли курс упадет ниже 70 рублей за доллар. Вероятно, рубль ослабнет, а за доллар вскоре будут просить 75-80 рублей. Лучше не переводить все свои активы в иностранную валюту, чтобы не прогореть.

По словам аналитика, рублевые вклады и фонды денежного рынка дадут доходность, которая будет выше текущих валютных предложений.