Мужчину отправили колонию строгого режима. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Иностранец получил 7 лет колонии за то, что забил насмерть земляка в Ленобласти. Инцидент произошел в июле 2025 года во Всеволожском районе в СНТ «Дубки», когда 47-летний мигрант забил насмерть уроженца одной из стран Средней Азии из-за собственной неприязни. Мужчина нанес около 47 ударов разными предметами. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Ленобласти. Мужчина скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело.

- Вину подсудимого доказали на основании материалов, собранных следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области. Мужчина признан виновным по статье «Убийство», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее пьяная петербурженка оторвала госномер иномарки на глазах у росгвардейцев. Мгновенная карма настигла петербурженку, которая напилась и буянила под окнами одного из жилых домов на проспекте Культуры в Калининском районе.