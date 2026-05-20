Петербуржцам объяснили, почему человек просыпается ночью и больше не может уснут

Также причиной внезапного просыпания может быть остановка дыхания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам рассказали, почему человек просыпается ночью и больше не может уснуть. Врач общей практики Елена Павлова объяснила NEWS.ru, что пробуждение среди ночи может быть связано с понижением уровня сахара в крови или всплеском гормона стресса.

Среди возможных причин пробуждения около трех часов ночи врач назвала несколько причин. К примеру, резкое снижение сахара в крови. Это может произойти после плотного ужина с простыми углеводами или, наоборот, если ужин был пропущен. Может быть и совпадение физиологической активности с повышенной активностью нервной системы, когда выработка мелатонина достигает максимума, и одновременно начинается первый подъем уровня гормона стресса, который готовит организм к пробуждению. Если человек испытывает тревогу, это может привести к выбросу адреналина и кортизола.

- Также причина может быть в остановке дыхания. У предрасположенных людей расслабление мышц глотки может вызвать остановку дыхания. После паузы мозг выбрасывает стрессовые гормоны, заставляя человека вдохнуть и проснуться, - пояснила Павлова.

Врач подчеркнула, что сон имеет циклическую природу, и отметила, что пробуждение около трёх часов ночи может быть связано с естественными процессами в организме.