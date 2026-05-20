Особое внимание в этом году будет уделено Году единства народов России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Книжный салон на Дворцовой объединил около 280 мероприятий. С 21 по 24 мая 2026 года на Дворцовой площади Петербурга пройдет XXI Санкт-Петербургский международный книжный салон. Центральной темой предстоящего года будет Год единства народов России. В рамках салона запланированы книжные премьеры, обсуждения классической и современной литературы, встречи с писателями и мероприятия, приуроченные к юбилейным датам российских авторов.

- Для детей и родителей в павильоне Д с 11:00 до 20:00 каждый день будет подготовлена специальная программа, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Особое внимание в этом году будет уделено Году единства народов России, Году петербургской культуры и 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина. Организаторы активно готовятся к событию: создают выставочные пространства, оформляют павильоны и оборудуют площадки для презентаций и встреч с авторами.