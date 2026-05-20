Тело мужчины обнаружили в озере под Петербургом 20 мая

Тело достали из воды и передали полицейским. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тело мужчины обнаружили в озере под Петербургом. Трагедия произошла в деревне Юкки Всеволожского района Ленобласти на озере Тохколодское. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, мужчина зашел в воду и пропал из виду. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели из поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Благодаря их усилиям тело погибшего вытащили из воды и доставлено на берег. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

- МЧС России напоминает всем жителям и гостям региона о важности соблюдения правил безопасности на водоемах, - напомнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что 14-летняя девочка утонула в реке Ленобласти во время прогулки с подругами.Трагедия произошла в Волхове на набережной Халтурина.