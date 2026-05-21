45 тысяч кустов борщевика планируют выкопать в Петербурге за лето

Гербициды используют только в безлюдных местах вдали от воды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Масштабная борьба с борщевиком запланирована в Петербурге на лето 2026 года. Специалисты ликвидируют опасный сорняк на 423 объектах. Общая площадь составит 68,47 гектара. Борщевик будут выкашивать до шести раз за сезон, а почти 45 тысяч кустов выкопают вручную.

- С приходом тепла жители уже начали замечать сорняк и передавать точные координаты в Комитет по благоустройству. Садово-парковые предприятия сразу выезжают на место, обследуют участок и решают, как именно уничтожать растение, - сообщили в Смольном.

Один из самых зараженных парков - Полежаевский. Сотрудники СПП «Красносельское» испробовали там множество способов: мульчирование (снятие и перепахивание верхнего слоя земли), боронование и замещающие посадки люпина с маргариткой. Сейчас специалисты работают по берегам Дудергофского канала. Борщевик там еще не достиг опасной стадии, поэтому технику для покоса не задействуют.

Очаги периодически находят во всех районах города, но чаще всего в Колпинском, Красносельском, Красногвардейском и Невском. Там борются в основном косьбой и прополкой. Гербициды используют только в безлюдных местах вдали от воды.