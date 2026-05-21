Стало известно, кому из жителей Петербурга повысят пенсию с 1 июня

Прибавку к пенсии получат пенсионеры, которым уже 80 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня в России произойдет повышение пенсий для нескольких категорий граждан. Об этом сообщил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, в первую очередь, это коснется людей, которым в мае исполнилось 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удвоится, увеличившись с 9584 рублей до 19 169 рублей.

- Также прибавку получат пенсионеры, которым в мае впервые присвоили первую группу инвалидности. Их фиксированная выплата также будет удвоена. Кроме того, те, кто в мае подал заявление о перерасчете пенсии из-за появления нетрудоспособных иждивенцев, получат по трети фиксированной выплаты за каждого иждивенца, - пояснил Гаврилов.

Дополнительно, неработающие пенсионеры с 30-летним стажем работы в сельской местности, чьи профессии и должности входят в перечень, утвержденный правительством РФ, получат прибавку в размере 25 процентов от фиксированной выплаты. В 2026 году это составит 2396 рублей 17 копеек к ежемесячной пенсии.