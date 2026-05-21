Кондитер из Петербурга заплатит 520 тысяч рублей штрафа за нелегальные пряники по мультфильму «Три кота»

С кондитера из Петербурга взыскали штраф за пряники с «Синим трактором» и «Тремя котами». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кондитер Екатерина из Петербурга получила штраф в 520 тысяч рублей за продажу нелегальных пряников и печенья с картинками по известным российским мультфильмам «Три кота» и «Синий трактор». Изначально у женщины были права на производство «мультяшных» сладостей, она купила лицензию, но только на определенное количество. Позже правообладатель, компания «СвитКлаб», поймала кондитера на нарушениях.

- Зафиксированы факты, что кондитер с декабря 2024-го по январь 2025 года продавала пряники, вафельные картинки на торт и другие украшения на сладости с персонажами мультфильмов. При этом число QR-кодов, выданных от правообладателя, оказалось меньше количества осуществленных продаж, - указывают суть претензий в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Также оказалось, что женщина продавала съедобных «Трех котов» и «Синего трактора» без необходимой упаковки и информации о владельце лицензии на изображения персонажей. В итоге с нее взыскали 520 213 рублей штрафа и 15 404 рубля расходов для уплаты госпошлины.