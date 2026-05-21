Ограничения введут на подъездах к Выборгу. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Реверсивное движение введут на подъездах к Выборгу до середины июля из-за ремонтных работ на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой). Работы продлятся с 29 мая по 10 июля на участках подъезда к Выборгу №1 и №2. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Максимальная разрешенная скорость составит 40 км/ч. Движение будет регулироваться светофорами.

- Ремонтные работы проводятся по заранее утвержденному и согласованному плану для устранения дефектов покрытия, восстановления деформационных швов, укрепления обочин и нанесения дорожной разметки, - отметили в пресс-службе компании.

На время работ будут установлены временные дорожные знаки, светофоры, водоналивные барьеры и сигнальные фонари для обеспечения безопасности.

Напомним, ранее ГАТИ предупредила о перекрытиях с 23 мая в Петербурге.