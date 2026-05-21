Беспилотную опасность объявили в Петербурге вечером 21 мая

Воздушную тревогу объявили на территории Петербурга. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Угрозу атаки беспилотников объявили в Петербурге вечером 21 мая. Ранее воздушную тревогу ввели днем на территории всей Ленобласти. Также ограничения ввели и в аэропорту «Пулково». Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты, из-за чего более двух самолетов не могут пойти на посадку, а число задержанных рейсов выросло до 15. Как долго продлятся ограничения, неясно.

- Возможны перебои в работе мобильного интернета, - предупредили в канале MAX «Оповещение населения Санкт-Петербурга». Канал создали специально для доведения до населения Северной столицы сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС.

К слову, над небом Ленобласти уже сбили один украинский дрон. Также ранее губернатор Александр Беглов предупредил, что мобильная связь в Петербурге может быть ограничена в целях безопасности.