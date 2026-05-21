Пиотровский рассказал о перекрытиях на «Алых парусах» и забегах без ограничений

Петербуржцев попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

21 мая прошел прямой эфир с вице-губернатором Петербурга Борисом Пиотровским. Одной из главных тем разговора стало обсуждение транспортных ограничений, связанных с городскими мероприятиями.

- Перекрытие дорог из-за спортивных событий чаще всего происходят в выходные, особенно в воскресенье и ранним утром. К полудню движение, как правило, восстанавливается в полном объеме, - рассказал Пиотровский в своем интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Вице-губернатор уделил особое внимание теме подготовки к празднику «Алые паруса», отметив, что это масштабное событие требует более серьёзных ограничений. Петербуржцев попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты.

Пиотровский также подчеркнул, что не все мероприятия требуют перекрытий дорог. В качестве примера он привел забеги на Кубок губернатора Петербурга, участие в которых бесплатное.