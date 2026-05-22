В МВД пообещали помочь блогеру из Казахстана с документами в Петербурге

МВД взял под контроль ситуацию с продлением пребывания в РФ блогера Черкашина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

МВД России в ближайшее время решит судьбу казахстанского блогера Ивана Черкашина. Его могли депортировать из-за ошибок в миграционных документах и запретить въезд на пять лет, но теперь ему обещают помочь с бюрократическим вопросом. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

- Ведомство пригласило мужчину в миграционное подразделение Петербурга на 22 мая, чтобы оформить документы и урегулировать его статус, - написала Волк в своем telegram-канале.

Черкашин переехал в Петербург из Казахстана в 2024 году. Он устроился на завод токарем и начал вести блог о своей жизни и работе. За почти год у него набралось почти 300 тысяч подписчиков. Молодой человек считает себя популяризатором рабочих профессий.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала ситуацию несправедливой. Она заявила, что такие люди, как Черкашин, работают на страну и являются настоящими патриотами. По ее словам, недопустимо, чтобы человек, приносящий пользу, страдал из-за технической ошибки или бюрократической накладки.

Волк подчеркнула, что МВД с большим вниманием относится к проблемам иностранцев, которые разделяют традиционные российские ценности, и всегда готово им помочь. Проверки по делу блогера проведут в кратчайшие сроки.