КГИОП через суд заставит реставрировать разрушающийся дворец в Петергофе

Стороны заключили мировое соглашение, но организация так и не выполнила работы. Фото: КГИОП

Дворцово-парковый ансамбль Михайловской дачи в Петергофе стремительно разрушается. Памятник федерального значения «Дворец Великого князя Михаила Николаевича (с перголами)» с 2015 года закреплен за филиалом АУИПИК. Организация должна следить за его состоянием, но работы не проводит.

Фото: КГИОП

- КГИОП с 2015 года неоднократно проводил на территории усадьбы волонтерские акции. Добровольцы выкорчевывали дикие деревья, обрезали кустарники, собирали мусор, очищали террасы и лестницы от мха и грязи. Но этого недостаточно - здание требует серьезной реставрации, - сообщила пресс-служба Комитета.

В 2023 году комитет обратился в Арбитражный суд с иском к АУИПИК. Стороны заключили мировое соглашение, но организация так и не выполнила работы. 12 мая 2026 года КГИОП подал заявление о выдаче исполнительного листа. Документ передадут судебным приставам для принудительного исполнения.

Фото: КГИОП

В 2025 году комитет также направил заявление в полицию Петродворцового района из-за свободного доступа посторонних на объекты ансамбля. А в декабре того же года подал еще один иск - об обязании провести консервацию здания в течение 18 месяцев. Заседание по этому делу назначено на 17 июня.