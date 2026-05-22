Названы способы узнать о вкладах умершего родственника

Рассказываем, что сделать, чтобы узнать о вкладах умершего родственника. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как узнать о вкладах умершего родственника, рассказал в интервью URA.RU доцент кафедры Стратегического и инновационного развития Финуниверситета при Правительстве России Михаил Хачатурян. По словам эксперта, этим вопросом нередко задаются близкие покойных граждан. Прежде всего, за помощью нужно обратиться к нотариусу, который закреплен за последним местом жительства умершего родственника. Это надо сделать не позднее чем через полгода после смерти.

- Если вы не успели сходить к нотариусу в течение шести месяцев, срок еще можно восстановить - через суд, но только лишь при наличии уважительной причины. Например, если вы не знали о смерти близкого. Затем необходимо подать заявление о принятии наследства, - объяснил в разговоре с информагентством Михаил Хачатурян.

Конечно, понадобится целый пакет документов: начиная от паспорта наследника и свидетельства о смерти, заканчивая документами, которые подтверждают родство с покойным. Чтобы ускорить процесс поиска активов, можно сказать нотариусу, клиентом каких банков был умерший близкий.