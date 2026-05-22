Петербург отменил закупку 26 новых трамваев почти на 5 млрд рублей

Протоколы об аннулировании сделок опубликовали 4 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комитет по транспорту Петербурга снял конкурс на приобретение 26 трамваев. Об этом рассказал глава ведомства Денис Минкин на деловом завтраке в рамках фестиваля «ТранспортФест». Причина - секвестирование бюджета. Простыми словами, денег в казне оказалось меньше, чем планировали, и их пришлось срочно перераспределить.

Речь шла о двух тендерах. Первый предполагал покупку 23 вагонов на 4,2 млрд рублей. В закупку входили четыре двухсекционных трамвая и 19 трехсекционных. Их ждали в городе до 30 сентября. Второй контракт стоил 561 млн рублей за три трамвая. В сумме получалось почти 5 млрд. Протоколы об аннулировании сделок опубликовали 4 мая.

- Секвестру в первую очередь подвергаются незащищенные статьи бюджета. Закупка подвижного состава как раз относится к таким тратам. А вот зарплаты бюджетников, социальные выплаты и лекарства трогать нельзя - они защищены, - объяснил Минкин.

Пока непонятно, когда город вернется к обновлению трамвайного парка. Ясно одно: в этом году петербуржцам новых вагонов на линиях не увидеть.