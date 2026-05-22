Билайн улучшил 4G в ТК «Невский центр» и ТРЦ «ЭкоПарк»

Фото: Юшкова Ольга

Билайн усилил мобильную связь и интернет внутри торгового комплекса «Невский центр» на Невском проспекте и торгово-развлекательного центра «ЭкоПарк» в Мурино. Для улучшения качества сети инженеры Билайна расширили систему внутренних антенн и базовых станций, обеспечивающих стабильное покрытие внутри здания.

Современные торговые центры часто строят с использованием металла, стекла и плотных перекрытий, из-за чего сигнал с уличных базовых станций может ухудшаться. Установка оборудования внутри комплекса помогает решить эту проблему и обеспечивает стабильную работу мобильного интернета и голосовой связи внутри здания.

Теперь клиенты Билайна могут пользоваться интернетом и звонить в ресторанах, на фудкортах, в развлекательных зонах, фитнес-клубах и на парковках. А во время шопинга могут быстро сравнить цены в онлайн-магазинах, отправить фото товара или созвониться с близкими, чтобы посоветоваться перед покупкой.

- В торговых центрах люди активно пользуются мобильным интернетом и онлайн-сервисами. Для нас важно, чтобы в любой части комплекса клиенты могли оставаться на связи, загружать контент и обновлять нужные приложения даже в часы пик. Поэтому мы регулярно модернизируем сеть в Петербурге, – комментирует Екатерина Кудряшова, директор Западного региона Билайна.

Реклама. ПАО «ВымпелКом». www.beeline.ru ИНН 7713076301.