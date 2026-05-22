Блогеру продлили регистрацию еще на год. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Блогеру-токарю из Казахстана продлили регистрацию в Петербурге после вмешательства МВД. Ранее из-за ошибки в миграционной системе молодого человека едва не выдворили из страны. Иван переехал из Казахстана в Петербург, устроился рабочим на завод и снимал блог о своей новой жизни, активно продвигал рабочие профессии. Ему грозило выдворение из страны из-за того, что он покинул Россию, а по возвращении его ошибочно внесли в список вновь прибывших, что могло привести к депортации.

- Вышел из МВД, все решилось. Мне продлили регистрацию на год, уберут из перечня, спасибо за поддержку, - рассказал Иван после визита в МВД.

Как уточнила Екатерина Мизулина, сам Иван стремится получить российское гражданство, поскольку искренне любит Россию. Он выразил надежду на помощь в этом вопросе, а Мизулина, в свою очередь, добавила, что окажет содействие в решении данного вопроса.