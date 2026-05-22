На Садовой улице образовалась большая пробка в обоих направлениях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Семибалльные пробки сковали центр Петербурга вечером 22 мая. По данным «Яндекс.Пробок», Невский проспект заблокирован плотными заторами от площади Восстания до Владимирского проспекта, а также от набережной канала Грибоедова до Дворцового проезда. Пробка распространилась и в обратном направлении, охватив Дворцовый мост и проезд, а также стрелку Васильевского острова от набережной Макарова.

- Проблемы с движением также наблюдаются на Гороховой, Малой и Большой Морских улицах, а также на набережной Мойки, - отмечают пользователи «Яндекс.Карт».

Из-за проведения полумарафона «ЗаБег.РФ» частично закрыты Адмиралтейский и Вознесенский проспекты. Кроме того, пользователи «Яндекс.Пробок» сообщали о неисправностях светофоров на перекрестках Невского с Михайловской и Садовой улицами. На Садовой улице образовалась большая пробка в обоих направлениях, а на набережной Фонтанки также наблюдается плотное движение.