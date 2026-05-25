С 18 мая в городе проходит IV гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак»

IV гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак». Фото: ООО «Фонтанка Фест».

В Петербурге стартовал гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак». Он проходит уже в четвертый раз. Организаторы мероприятия – Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, подведомственное ему СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» и портал «Фонтанка.ру».

«Петербургский завтрак» – крупнейший гастрономический фестиваль города, который из года в год собирает все больше участников. Если в 2023 году в нем участвовали 101 ресторан, кафе, кондитерская и бистро города, то в этот раз с 18 мая по 18 июня фестивальные завтраки подготовили сразу 255 заведений. География мероприятия также постоянно расширяется: теперь петербургские завтраки можно попробовать не только в Северной столице и пригородах, но и в Москве.

Рестораны представляют свои версии завтрака, в блюдах которого история Петербурга и его знаменитых жителей сочетается с современностью. Хорошая традиция фестиваля: цены во многих меню связаны с самыми разными фактами о городе на Неве – например, длиной реки Фонтанки, высотой Медного всадника или количеством мостов.

Выбор победителей будет происходить в десяти номинациях. Фото: ООО «Фонтанка Фест».

Новинкой этого года стала возможность для жителей и гостей города принять участие в онлайн-голосовании за лучшие петербургские завтраки. Для этого необходимо воспользоваться куар-кодами на меню фестиваля или перейти на сайт «Петербургского завтрака». Выбор победителей будет происходить в десяти номинациях: «Ранний завтрак», «Блюда известных петербуржцев», «Загородный завтрак», «Литературный завтрак», «Исторические рецепты» и т. д. Отдельная номинация посвящена розовым блинам, которые, по воспоминаниям приятельницы Пушкина Александры Смирновой-Россет, любил поэт.

В финале фестиваля 18 июня состоится серия мастер-классов от двенадцати ведущих поваров города, каждый из которых представит по два блюда. Обязательным элементом петербургского завтрака станут розовые блины. А второе фирменное блюдо позволит шефам ярко проявить свою творческую индивидуальность и свое виденье настоящего петербургского завтрака.

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