Образовалась пробка длиной около двух километров. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем на Арсенальной набережной произошло массовое ДТП. Бордовая пробка сковала дорогу в сторону шоссе Революции.

По предварительной информации, участниками аварии стали Hyundai, Porsche и «Газель». Удар был такой сильный, что Hyundai перевернулся на бок посреди дороги, а у «Газели» вырвало задние колеса.

Фото: t.me/Megapolisonline

- На трассе лежит внедорожник.

- Перевернулись два автомобиля, - пишут очевидцы в чатах карт.

Фото: t.me/Megapolisonline

Движение на набережной сильно ограничено. Образовалась пробка длиной около двух километров - в сторону шоссе Революции машины едут очень медленно. На «Яндекс.Картах» Арсенальная и часть Пироговской набережной к часу дня окрасились в бордовый цвет.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Подробности уточняются.