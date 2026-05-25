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НовостиПроисшествия25 мая 2026 10:51

Массовое ДТП из пяти машин собрало пробку на Арсенальной набережнойфото

В аварии есть минимум одна перевернувшаяся машина
Регина МАРИНЕЦ
Образовалась пробка длиной около двух километров.

Образовалась пробка длиной около двух километров.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем на Арсенальной набережной произошло массовое ДТП. Бордовая пробка сковала дорогу в сторону шоссе Революции.

По предварительной информации, участниками аварии стали Hyundai, Porsche и «Газель». Удар был такой сильный, что Hyundai перевернулся на бок посреди дороги, а у «Газели» вырвало задние колеса.

Фото: t.me/Megapolisonline

Фото: t.me/Megapolisonline

- На трассе лежит внедорожник.

- Перевернулись два автомобиля, - пишут очевидцы в чатах карт.

Фото: t.me/Megapolisonline

Фото: t.me/Megapolisonline

Движение на набережной сильно ограничено. Образовалась пробка длиной около двух километров - в сторону шоссе Революции машины едут очень медленно. На «Яндекс.Картах» Арсенальная и часть Пироговской набережной к часу дня окрасились в бордовый цвет.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Подробности уточняются.