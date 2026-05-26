Праздничную подсветку зажгут на Лахте в честь Дня города

Лахта Центр засияет праздничными огнями. Фото: https://max.ru/lakhtacenter

Петербург отмечает свой 323-й день рождения. В честь юбилея города на башне комплекса «Лахта Центр» зажгут специальную праздничную подсветку. Световое шоу начнется в ночь с 27 на 28 мая с 22:00 и продлится до 4:00 утра. Об этом сообщила пресс-служба «Лахта Центра». Празднование 323-летия города продлится с 23 по 31 мая.

- «Лахта Центр» поздравляет с наступающим Днем города - днем основания Санкт-Петербурга, - отметили в пресс-службе центра.

Напомним, ранее мы рассказывали, что движение транспорта временно ограничат в центре Петербурга с 27 по 31 мая. Ограничения введут из-за Дня города и других мероприятий, таких как концерт «Музыка Дворцового моста». Также с 15 мая по 5 июня будет запрещена парковка вдоль домов 4 и 6–8 на Дворцовой площади в связи с гала-концертом «Классика на Дворцовой». Помимо это работу общественного транспорта усилят в Петербурге в дни ПМЭФ.