Дворцу творчества юных в Петербурге вручили орден «За доблестный труд»

Учреждение отметили за многолетнюю образовательную и культурную деятельность. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов передал награду коллективу Дворца творчества юных по указу президента. Учреждение отметили за многолетнюю образовательную и культурную деятельность.

- Это орден всему коллективу Дворца творчества юных: педагогам-ветеранам за создание школы уважения к ребенку и нынешней команде - за сохранение высокой планки и движение вперед, - передает слова главы города пресс-служба Смольного.

Перед церемонией губернатор вместе с выпускниками дворца - главой «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым и гендиректором НПП «Радар ммс» Георгием Анцевым - осмотрел два корпуса на Невском проспекте и набережной Фонтанки. Это объекты культурного наследия федерального значения, их планируют отреставрировать.

В здании на Невском, 39, где проходят технические занятия, обновят аудитории и создадут компьютерные классы. Там же появится испытательный полигон с бассейном, конференц-зал на 60 мест и музей. В корпусе на Фонтанке, 33, где находятся спортшкола олимпийского резерва и дошкольное отделение, оборудуют медцентр, залы для гимнастики, бокса, фехтования и мастерскую для мотоциклетного спорта.

В 2026–2027 годах проведут научные изыскания, а в конце 2027-го начнется реставрация.