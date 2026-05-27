115-летний колесный пароход вновь вышел на рейс в Архангельске

Уникальный пароход-колесник отправился в свою 115-ю навигацию по Северной Двине. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области

Единственный в России 115-летний колесный пароход «Николай Гоголь» вышел в первый рейс после ремонта в Архангельске. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

- Уникальный пароход-колесник отправился в свою 115-ю навигацию по Северной Двине. Первый рейс торжественно открыли 100 членов Российского военно-исторического общества, которые приехали в город со всей страны, - поясняется в сообщении.

Пароход был построен на заводе «Красное Сормово» в 1911 году. Изначально он ходил по линии Вологда - Архангельск и считался одним из самых комфортабельных в Российской империи. Пассажирам на нем подавали рябчиков и тетеревов.

Во время Гражданской и Великой Отечественной войны судно перевозило раненых, боеприпасы и продовольствие. В 1960-х годах его передали под туристические рейсы. В 1970-х пароход хотели списать и разобрать, но активисты спасли его. Судно отремонтировали, перекрасили в белый цвет, и оно превратилось в памятник судостроению.