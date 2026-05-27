Фонтан горячей воды высотой в девять этажей забил из-под земли в Рыбацком

В результате аварии никто не пострадал. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Фонтан горячей воды забил из-под земли в Рыбацком. Струя поднималась до девятого этажа ближайшего дома.

Трубу с горячей водой прорвало на Шлиссельбургском проспекте в Невском районе. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На месте сразу начала работать ремонтная бригада. Участок огородили.

- Дефект обнаружен на трубопроводе диаметром 250 миллиметров. Эта труба была построена еще в 1986 году, - сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Важный момент для местных жителей: горячую воду отключать не будут. Ремонт планируют провести без прекращения подачи ресурса в ближайшие дома.

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