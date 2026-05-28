Телебашня и мосты Петербурга получат подсветку в честь Дня пограничника

Достопримечательности окрасятся в цвета пограничного столба - зеленый и красный. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Праздничную подсветку включат в Петербурге в честь Дня пограничника 28 мая. Сразу несколько достопримечательностей окрасятся в цвета пограничного столба - зеленый и красный.

Огни будут гореть на петербургской телебашне с 22:45 до трех часов ночи. Такой же сценарий в этом году запустят на Дворцовом, Троицком мостах и мосте Бетанкура. К акции также присоединится «Лахта Центр». Все эти городские доминанты одновременно засияют в честь защитников границы.

- Помимо подсветки зданий, праздничную атмосферу поддержат крупноформатные LED-экраны по всему городу. На них покажут тематический контент, посвященный Дню пограничника, - пишет «Петербургский дневник».

Организаторы назвали подсветку символом уважения к ратному труду военных. Это признание их заслуг и дань памяти тем, кто погиб на боевом посту.