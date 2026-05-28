Прошедший День города в Петербурге стал самым холодным в XXI веке

В течение всего дня в городе только лишь холодало. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

323-я годовщина основания Петербурга стала одной из самых холодных за всю историю наблюдений и абсолютно самой холодной в XXI веке. Таким наблюдением поделился главный синоптик города Александр Колесов.

- Утро 27 мая в Петербурге началось с температуры +10,9 градуса. Но после того, как пошел дождь, воздух остыл до +7…+9 и выше уже не поднимался, - пояснил Колесов в своем telegram-канале.

Сегодня, 28 мая, ситуация еще хуже. Облака закрыли все небо, дожди будут идти целый день. В первой половине дня в городе всего +6 градусов, и выше +8 днем температура вряд ли поднимется.

Хорошие новости тоже откладываются. Циклон, который сейчас определяет погоду на огромной территории, не спешит уходить. Он будет очень медленно заполняться. Поэтому в пятницу, 29 мая, снова холодно: много облаков, дожди и промозглый северо-западный ветер. В Петербурге опять ожидается не выше +7…+9 градусов.

В субботу станет чуть теплее - температура должна превысить +10 градусов. Но дождей будет еще больше, особенно в самом Петербурге. Настоящее улучшение погоды синоптики обещают не раньше воскресенья. Долгожданное потепление придет только на следующей неделе: воздух прогреется до +15…+20 градусов и выше.