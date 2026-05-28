Гастроэнтеролог рассказала, стоит ли пожилым людям часто есть мясо

Гастроэнтеролог Кашух предупредила об опасности мяса для пожилых в группе риска. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Без мяса тяжело представить современную жизнь человека. Но стоит ли налегать на него после 80 лет? Как пишет URA.RU, недавние китайские исследования показали, что пожилым нужно больше белка, чем молодым. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что пенсионерам лучше всего с аккуратностью потреблять мясо. Все из-за того, что пожилые рискуют увеличить нагрузку на свой организм из-за повышенного потребления белка. В зоне риска те, кого мучают хронические болезни почек и скачки давления.

- Людям за 80 лет важно осторожно есть мясо. Современные нормы белка подходят для здоровых людей в среднем возрасте, но пожилые обычно не добирают даже эти базовые значения, потому что у них снижается аппетит, появляются проблемы с зубами или у них просто не хватает денег на мясо. Необходимо, чтобы пенсионеры съедали хотя бы свою норму, около 1,0 – 1,2 грамма белка на кг веса в день, - цитируют эксперта в информагентстве.

Кроме того, гастроэнтеролог отметила, что красное и переработанное мясо может быть вредным для людей среднего возраста с ожирением.