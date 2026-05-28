Один ребенок остался в больнице с сотрясением мозга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выезд на встречную полосу, езда вдвоем и игнорирование пешеходного перехода привели двоих тихвинских мальчиков в больницу. Один из них остался в травматологии с черепно-мозговой травмой.

Авария случилась днем 27 мая на перекрестке улицы Карла Маркса и проезда Кошевого. Подростки на одном электросамокате не спешились перед «зеброй» и поехали по встречной траектории, закончив свое путешествие аварией с легковушкой.

Школьники на самокате въехали в машину в Тихвине Видео: Алексей Брицун/ ВКонтакте

Скорая доставила обоих в Тихвинскую больницу. Один ребенок отделался испугом: после визита к врачу он ушел домой. Второго оставили в травматологии с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

- Один необдуманный поступок повлек за собой угрозу здоровью, проблемы в школе и дома, финансовые трудности для родителей, - отметил глава Тихвинского района Алексей Брицун.

Родителям выпишут штраф. Аккаунт, с которого арендовали самокат, уже заблокировали. Не исключено, что семье придется платить и водителю машины, и сервису проката.