Ирина Понаровская рассказала о сюрпризе от Максима Фадеева

Ирина Понаровская поблагодарила Максима Фадеева за необычный подарок. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ирина Понаровская призналась, что Максим Фадеев написал для нее новую песню. Об этом артистка рассказала своим фанатам со сцены сольного концерта в московском клубе. Певица произнесла несколько теплых слов в сторону продюсера, а публика ее поддержала, пишет URA.RU.

- Песня «Я до слез люблю тебя» стала для меня особенно важной, - поделилась Понаровская. – Недавно мне позвонил Саша Серов и отправил отрывок этой песни. А ему в шутку ответила: «Сашенька, теперь у нас с тобой почти родственная связь», потому что у него есть песня «Я люблю тебя до слез». Эта композиция стала для меня такой близкой и родной, я горжусь ей, спасибо Максиму огромное за такой подарок.

Сюрприз от Фадеева, призналась Ирина Понаровская, позволил ей получить энергетическую подпитку и с новой силой вернуться на сцену. Концерт, как указали в информагентстве, прошел на ура, зрители аплодировали певице с первых минут и были тронуты лирикой.