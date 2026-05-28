Три проекта из Санкт-Петербурга получили награды Национальной туристической премии «Маршрут построен»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам Национальной туристической премии «Маршрут построен» в число лучших в стране вошли три проекта из Санкт-Петербурга — один из них удостоился победы, еще два стали призерами.

Награды конкурса, который на протяжении пяти лет проводит медиагруппа «Комсомольская правда», вручили в Москве. В сезоне 2025-2026 заявки на участие в премии прислали из 79 регионов России и нескольких областей Белоруссии. В общей сложности конкурсанты представили 1187 проектов, которые боролись за победу в 23 номинациях. Лучших определили путем народного голосования и оценки профессионального жюри.

Победителем в номинации «Туристический город» стал Кронштадт. Город-остров и один из главных туристических и культурных центров Санкт-Петербурга в финале опередил Миасс (Челябинская область) и Касимов (Рязанская область).

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Впервые в рамках премии был представлен «Инклюзивный туризм» — номинация с маршрутами и локациями для людей с ограничениями по здоровью и мобильности. В число лучших проектов вошел национальный туристский маршрут «Санкт-Петербург. Новая география», адаптированный для людей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Это замечательная возможность увидеть коллег, узнать, что они делают, какие проекты создают, потому что любой новый проект вдохновляет других на создание еще чего-то, — подчеркнула важность премии Яна Макшина, генеральный директор Городского туристско-информационного бюро, которое переработало национальный турмаршрут по Петербургу специально для людей с ОВЗ. — Эти свежие идеи всегда отражаются в наших гостях, потому что они уезжают из региона счастливыми. И такая возможность — увидеть созданные маршруты, проекты, события — она вдохновляет.

Еще одним призером премии «Маршрут построен» стал внедорожный фестиваль «Ладога Трофи», который проводится на протяжении 30 лет. Его туристы и эксперты отметили в номинации «Автотуризм». Каждый год в начале лета участники фестиваля отправляются из Петербурга на машинах вокруг Ладожского озера.

Награду получила и соседняя Карелия — она победила в номинации «Туристический регион года».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Премия «Маршрут построен» проводится с 2021 года, с каждым сезоном привлекая все больше участников из разных уголков страны. Расширяется география конкурса, увеличивается число номинаций — чтобы как можно больше тех, кто развивает туристическую отрасль в нашей стране, могли заявить о себе. Это не просто конкурс, а большая презентационная площадка, знакомящая многомиллионную аудиторию «Комсомольской правды» с возможностями для путешествий по России.