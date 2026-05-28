Биолог объяснил, что за черная змея обитает в российских лесах

Биолог рассказал, что защититься от черной гадюки можно с помощью сапогов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В российских лесах стали замечать черных змей. По словам биолога из кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета Марии Комбаровой, это гадюка Никольского. В интервью URA.RU эксперт рассказала, что змея обитает в основном в лесах и степях в европейской России, а чаще всего ее могли заметить жители Волгоградской, Самарской и Саратовской областей.

- Спасти от укуса гадюки могут высокие резиновые сапоги, потому что змеи могут напасть в районе лодыжки. Также будет полезно надеть плотную куртку с длинными рукавами или плотную штормовку. Если вы застали черную гадюку на даче, а не в лесу, то лучше всего вызвать на место спасателей, который поймают ее и вернут в естественную среду обитания, - говорит Мария Комбарова.

Кстати, гадюка включена в Красную книгу России, поэтому бегать с мачете за ней нельзя. Она опасна своим ядом, который попадает в кровь и уничтожает эритроциты. Обычно ее длина достигает от 70 сантиметров до одного метра. Опознать ее можно по черному цвету и желтому кончику хвоста.