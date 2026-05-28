Более 130 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2026

ПМЭФ остается главной мировой площадкой для партнерства. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Более 130 стран и территорий подтвердили свое участие в ПМЭФ-2026, который пройдет с 3 по 6 июня. Среди участников - главы государственных структур, международных организаций, бизнесмены, ученые, эксперты и журналисты.

Соединенные Штаты также будут представлены на форуме. Президент США Дональд Трамп направил своего представителя - председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Кука. Он примет участие в сессии «Россия - США: диалог культур». Кроме того, Американская торговая палата в России вместе с Фондом Росконгресс проведет бизнес-диалог «Россия-США».

- Широкое международное представительство подтверждает: ПМЭФ остается главной мировой площадкой для партнерства, обмена опытом и поиска новых направлений сотрудничества, - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Главная тема форума в этом году - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». В программе: Форум МСП, Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего» и форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны» и Спортивные игры ПМЭФ.