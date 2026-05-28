270 тонн индийского риса развернули в Петербурге из-за опасного вредителя

Зараженный рис не пустили в Петербург. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В Большом морском порту Петербурга при проверке качества и безопасности импортной партии длиннозерного риса выявлено нарушение Технического регламента Таможенного союза. Партия риса, произведенная в Индии и весом в 270 тонн, оказалась заражена амбарным долгоносиком (Sitophilus granarius). Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

- Лабораторные исследования, проведенные в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», подтвердили наличие вредителя. Согласно действующим нормативным документам, ввоз этой партии риса на территорию России запрещен, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Амбарный долгоносик - один из самых опасных вредителей зерна. Его личинки могут развиваться в различных видах зерновых культур, а также в макаронных изделиях и слежавшейся муке. Поврежденное зерно не пригодно для употребления и может вызвать расстройство пищеварения.