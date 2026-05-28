Движение по ЗСД ограничат в дни ПМЭФ со 2 по 6 июня

Транспортное движение на ЗСД ограничат со 2 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2 по 6 июня на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге введут ограничения в связи с проведением ПМЭФ-2026. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали. Ожидается, что на трассе увеличится трафик из-за передвижения участников и гостей форума, а также специализированного транспорта. В связи с этим возможны временные перекрытия отдельных участков ЗСД.

Кроме того, с 2 по 6 июня на участке от набережной Екатерингофки до южной части Кольцевой автодороги (КАД), включая все примыкающие съезды и въезды, будет запрещено движение грузовых автомобилей с максимальной разрешенной массой свыше 3,5 тонн.

- ЗСД рекомендует заранее планировать маршрут и время поездки, использовать навигационные системы для получения актуальной информации о дорожной ситуации, а также следить за обновлениями на информационных табло ЗСД, - рассказали в пресс-службе автомагистрали.